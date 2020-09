Em live, Zé Neto cita Vitão ao cantar música sobre traição: 'cuidado'

São Paulo - O cantor Zé Neto gerou polêmica durante uma live com Cristiano ao citar Vitão enquanto falava de traição. O comentário comparando o famoso “Ricardão” com o cantor que está namorando com Luísa Sonza não passou despercebido e ele chegou a ser um dos assuntos mais comentados do Twitter neste final de semana.

“Se você não cuida, cuidado”, cantou Zé Neto. “O Ricardão gosta de cuidar, viu”, acrescentou Cristiano. Foi então que o cantor fez o seguinte comentário dando risada: “Ricardão, Geromão, Vitão”. A provocação foi muito comentada nas redes sociais por quem estava vendo a live.

Vale ressaltar que após Luísa Sonza terminar seu casamento com Whindersson Nunes surgiram boatos de que ela estaria com Vitão, mas eles negaram e mesmo assim o humorista foi chamado de “corno” nas redes sociais, inclusive por MC Poze. Depois de toda essa polêmica, os cantores assumiram que estão juntos. Veja as reações: