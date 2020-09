Tour pelo closet! Flavia Pavanelli mostra parede só para bolsas e sapatos

São Paulo - Deixando muita gente com inveja, Flavia Pavanelli abriu as portas de seu quarto e fez um tour pelo closet. Em um vídeo para o IGTV, a atriz e influenciadora mostrou o cômodo que é recheado com roupas e acessórios de marcas famosas. A primeira parte do ambiente é uma penteadeira, com uma parede inteira cheia de sapatos e bolsas nas prateleiras.

Pavanelli contou que mantém os calçados organizados por cor e modelo. Ela segue a mesma lógica com as bolsas e entre os modelos é possível ver Balenciaga e uma Birkin da Hermés, uma das bolsas mais exclusivas do mundo, que um modelo usado pode custar mais de R$ 30 mil.

Na penteadeira, ela tem uma gaveta somente para óculos de sol e outra destinada apenas a acessórios dourados. Embaixo do móvel ficam três gaveteiros de acrílico com rodinhas, que servem para a influenciadora guardar todas as maquiagens dela.

No closet também há um corredor onde ficam todas as roupas. Elas também estão todas divididas e organizadas atrás de portas transparentes. "Tem gente que até brinca e fala: 'Nossa, parece vitrine de loja'. Foi realmente o que eu quis, para que eu pudesse ver tudo, para que ficasse prático", ela contou. "Eu trabalho com isso e ter essa praticidade no dia a dia, ter tudo à vista, é maravilhoso", disse ainda Pavanelli.