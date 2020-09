Youtuber Cocielo vira réu em processo por racismo

São Paulo - O youtuber Júlio Cocielo, de 27 anos, vai ter que responder na Justiça de São Paulo sobre as acusações de racismo. De acordo com o colunista Rogério Gentile, do "Uol", a juíza Cecilia Pinheiro da Fonseca, da 3ª Vara Criminal de São Paulo, aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público. Em caso de condenação, Cocielo pode pegar de dois a cinco anos de prisão.

Cocielo tem atualmente 19.9 milhões de inscritos no YouTube e 8 milhões de seguidores no Twitter. Entre novembro de 2011 e junho de 2018, segundo a promotora Cristiana Moeller Steiner, ele fez diversas postagens de cunho racista.

"Porque o Kinder ovo é preto por fora e branco por dentro? Porque se ele fosse preto por dentro o brinquedinho seria roubado, KKK #maldade", escreveu Cocielo no Twitter, no dia 2 de novembro de 2010.

Em novembro de 2013, ele escreveu: "nada contra negros, tirando a melanina...". Cerca de um mês depois, disse: "o Brasil seria mais lindo se não houvesse frescura com piadas racistas. Mas já que é proibido, a única solução é exterminar os negros".