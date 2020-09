Fãs entram em perfil de Luisa Sonza e 'exigem' que ela apague fotos com Whindersson

São Paulo - Desde que assumiu o namoro com Vitão, Luísa Sonza tem sido criticada nas redes sociais. Isso porque muitos acreditam que a cantora estava tendo um caso com o atual namorando antes de terminar o casamento com Whindersson Nunes. O ex-casal tem tentado mostrar que terminou bem e Luísa não apagou as fotos com ele, mas isso tem irritado muitos seguidores que decidiram comentar publicações antigas.

A artista vem sofrendo ataques de fãs nas redes sociais e muitas pessoas estão indo até o perfil de Luísa Sonza no Instagram e deixando comentários exigindo que ela apague ou arquive as fotos que tem com Whindersson na rede social. Ela também está sendo ofendida por ter terminado o casamento com o humorista após ficar famosa e ele está sendo chamado de “corno”.

“Apaga isso, sua ridícula”, comentou uma pessoa em uma foto em que a loira está com o humorista. “Por que não arquiva as fotos com ele??? Tipo, você está com outro mano”, escreveu outro seguidor. “Nem parecia que Whindersson ia se lascar”, acrescentou mais um em uma foto antiga. “Nossa, em 2 meses acabou o amor que era pra sempre... Que triste”, postou uma pessoa em uma foto que Luísa comemorava quatro anos com o humorista.