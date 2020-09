Ex-bailarina do Faustão comenta distúrbios alimentares: 'falaram que estava gorda'

Rio - Daya Luz foi bailarina do Faustão há alguns anos e contou que enfrentou distúrbios alimentares na época em que se apresentava no programa dominical. Em entrevista à Quem, ela contou que teve problemas com o corpo nesse período e revelou enfrentar essas situações há bastante tempo.

Galeria de Fotos Daya Luz, ex-bailarina do Faustão, lança clipe de 'Criminosa' e esbanja sensualidade. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram Daya Luz, ex-bailarina do Faustão, lança clipe de 'Criminosa' e esbanja sensualidade Divulgação Daya Luz, ex-bailarina do Faustão, lança clipe de 'Criminosa' e esbanja sensualidade Divulgação Daya Luz, ex-bailarina do Faustão, lança clipe de 'Criminosa' e esbanja sensualidade Divulgação Daya Luz em cenas do clipe 'Criminosa': ideia da cantora é lançar uma música por mês até o fim do ano Divulgação Daya Luz, ex-bailarina do Faustão, lança clipe de 'Criminosa' e esbanja sensualidade Divulgação Daya Luz, ex-bailarina do Faustão, lança clipe de 'Criminosa' e esbanja sensualidade Divulgação Daya Luz, ex-bailarina do Faustão, lança clipe de 'Criminosa' e esbanja sensualidade Divulgação Daya Luz, ex-bailarina do Faustão, lança clipe de 'Criminosa' e esbanja sensualidade Divulgação Daya Luz, ex-bailarina do Faustão, lança clipe de 'Criminosa' e esbanja sensualidade Divulgação Daya Luz, ex-bailarina do Faustão, grava clipe 100% online com participação de bailarinos de astros internacionais fotos DARYAN Daya Luz, ex-bailarina do Faustão, grava clipe 100% online com participação de bailarinos de astros internacionais DARYAN Daya Luz, ex-bailarina do Faustão, grava clipe 100% online com participação de bailarinos de astros internacionais DARYAN Daya Luz, ex-bailarina do Faustão, grava clipe 100% online com participação de bailarinos de astros internacionais DARYAN Ex-bailarina do Faustão conta com participação de bailarinos de astros internacionais DARYAN Daya Luz, ex-bailarina do Faustão, grava clipe 100% online com participação de bailarinos de astros internacionais DARYAN Daya Luz, ex-bailarina do Faustão, grava clipe 100% online com participação de bailarinos de astros internacionais DARYAN Daya Luz, ex-bailarina do Faustão, grava clipe 100% online com participação de bailarinos de astros internacionais DARYAN Daya Luz, ex-bailarina do Faustão DARYAN

A dançarina, que hoje trabalha como cantora, contou que durante a adolescência ela sofria bullying por ser muito magra. "Me chamavam de vassoura e eu chegava em casa e comia tudo o que via na minha frente para poder engordar. Nessa época, desenvolvi uma compulsão por comida e chegava a comer 10 pães franceses com manteiga e bebia 1 litro de leite com achocolatado, todos os dias", Daya revela.Passado algum tempo, ela se tornou bailarina do Faustão e a situação se inverteu. Ela disse que quando fazia parte do balé do programa já não era mais tão magra quanto antes e comia muito mais do que precisava, por conta da compulsão que desenvolveu. "Comecei a ficar neurótica com o corpo, depois de ser chamada atenção por estar gorda para ser bailarina do Faustão", desabafa.Daya disse que depois disso começou a fazer tudo o que podia para emagrecer. Ela falou que ficava horas na academia e já chegou a fazer jejum intermitente por 24 horas, tudo isso sem procurar profissionais da saúde.