Integrante da banda Oasis se recusa a usar máscara e dispara: 'não me importo'

Londres - Noel Gallagher, que foi guitarrista e compositor da banda inglesa Oasis, afirmou que não irá usar máscara para prevenir o contágio do novo coronavírus -- algo que é lei no Reino Unido, onde vive.



Durante participação no podcast "The Matt Morgan", ele disse que "essa história toda é uma palhaçada. Você tem que usar máscara para ir a uma loja, mas você pode ir pra porra do pub e ficar rodeado de todos os idiotas sem máscara. Sabe o que eu quero dizer? É tipo assim, 'na verdade o vírus não existe nos pubs mas existe na [loja de departamentos] Selfridges?'".

No programa, Noel contou sobre uma viagem que fez para Manchester recentemente. "Um cara chegou e disse, 'você pode colocar sua máscara? Porque a fiscalização de transporte irá te multar em mil libras. Mas você não precisa colocar se estiver comendo.' Então eu disse 'Ah, entendi, esse vírus assassino que está varrendo todo trem chegará até mim mas quando perceber que estou comendo um sanduíche vai deixar pra lá porque estou almoçando?'".



O apresentador do podcast rebateu, dizendo que o uso de máscaras está ajudando a conter o vírus e salvar vidas, e Gallagher disse que "há muitas liberdades sendo tiradas de nós nesse exato momento".



"Eu não me importo. Eu escolho não usar uma máscara e se o vírus me infectar, então será um problema meu e de mais ninguém. Se todo mundo estiver usando uma máscara eu não vou pegar deles, e se eu tiver, eles não irão pegar de mim. Eu acho que é uma tiração de sarro", completou.