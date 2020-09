Aline Riscado grava campanha com ex-namorado Felipe Roque: 'Será um forte karma?'

Rio - A modelo Aline Riscado gravou um comercial de um carro com o ex-namorado Felipe Roque . Através da ferramenta Stories do Instagram, os dois mostraram os bastidores da gravação em um clima bem descontraído.

"Tanto tempo que não me maquio. Vou ficar fazendo Stories hoje. Sabe quem tá fotografando ali dentro? Que isso, hein!", disse a atriz, ao mostrar o ex-namorado no carro.

Em seguida foi a vez do ator brincar com o encontro. "Ok, ok, ok! Aline Riscado estrela campanha com seu ex-namorado", disse.

"Será um forte karma?", continuou Aline.