Rio - Um dos corpos mais perfeitos do Brasil, Viviane Bordin esbanjou boa forma e beleza na Praia do Forte, na Bahia. A Ceo da revista digital Diamond Brazil lacrou nas areias baianas com curvas perfeitas.

“Eu adoto uma dieta restrita, basicamente de proteínas e quase 100% low carb, com baixíssima ingestão de carboidratos que entram somente como pré treino para melhorar o desempenho e o treino é sempre focado mais no aeróbico", disse a modelo.