Lexa grava clipe de 'Venenosa' com Tony Salles

Rio - A Sapequinha não para. Depois de participar de "No Talo", com DJ Rennan da Penha e prestes a lançar seu segundo álbum, Lexa gravou, em São Paulo, o o videoclipe de "Venenosa", nova música de Tony Salles, líder da banda Parangolé.



O novo single do Parangolé promete surpreender com a mistura contagiante dos ritmos dos artistas. "Estou apresentando o TVZ e com mil projetos. Na próxima semana tem o lançamento do meu novo álbum, mas não poderia não poderia recusar este convite. Gosto muito do Tony e ele é referência. Além disso, a música tá incrível", disse a cantora.



Tony revelou por que convidou a cantora para gravar o single: "Lexa é um talento da nossa música na atualidade. É linda, carismática e uma das grandes promessas. É uma amiga querida e eu tive a honra de contar com ela na nova música do Parango".



Nova álbum



O lançamento do segundo álbum da artista acontece nesta sexta-feira (18). O projeto, intitulado “LEXA”, conta com 9 faixas, sendo 6 inéditas.