Ex-BBB Gizelly Bicalho estreia quadro em programa de TV

Rio - Gizelly Bicalho tem motivos de sobra para comemorar! Em nova fase na carreira, a capixaba acaba de ganhar um quadro no "Em Movimento", programa de entretenimento de maior audiência da Rede Globo, do Espírito Santo.

Agora com Gizelly, o programa é apresentado ainda por Aline Alves e Diego Araújo, e nesta nova temporada eles permanecem no horário habitual, aos sábados, a partir das 14h local, porém passam a ter mais tempo no ar.Gizelly vai comandar as aventuras e descobertas do mundo da construção civil, decoração, moveis e tintas, no quadro “A Hora do Furacão” que ficou famoso nas redes sociais, conquistando o topo dos assuntos mais comentados. No quadro ela mostrará um pouco mais do Espírito Santo para o mundo, como a gastronomia, a beleza natural de sua terra, esportes e ainda entrevistas descontraídas.Além das expectativas, a musa é uma grande aposta do diretor do programa local, Cesinha Fernandes, que é cheio de elogios: "Percebi que ela nasceu pra isso, ela evoluiu bastante. O “Em Movimento” é um programa consolidado, um dos produtos mais importantes da TV do Espírito Santo, e esse ano ele ganha ainda mais espaço nos corações dos capixabas, assim como a Gizelly. O quadro dela caiu no gosto do telespectador e performou muito bem em audiência, fora que ela evolui a cada dia, e merece mais espaço. Ela brilha", declara Cesinha.Gizelly Bicalho, ex-participante do Big Brother Brasil 20, é um fenômeno nas redes sociais, e hoje já acumula mais de 4 milhões de seguidores em sua conta oficial no Instagram.