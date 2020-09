Kylie Jenner mostra closet com bolsas avaliadas em mais de R$ 300 mil

Nova York - Kylie Jenner impressionou ao mostrar o tamanho de seu closet. A empresária gravou um vídeo dentro do cômodo mostrando o que carrega na sua bolsa, mas o cenário de fundo acabou chamando bastante atenção. Foi possível ver duas paredes bem altas repletas de sapatos e bolsas, das mais variadas cores e tamanhos.

A bolsa que Kylie tinha escolhido para o dia era uma Birkin Bag, da Hermés. O modelo é um dos mais exclusivos do mundo, uma bolsa dessa usada pode custar mais de R$ 30 mil reais e para comprar uma nova é preciso entrar em uma lista de espera, na qual você pode ficar por alguns anos.



Nas prateleiras do closet de Kylie, é possível ver ao menos 9 Birkins. Portanto, não é nenhum exagero dizer que a caçula do clã Kardashian-Jenner tem no mínimo R$ 300 mil reais em bolsas guardados em seu armário, sem contar com os modelos de outras grifes famosas.



Assista ao vídeo: