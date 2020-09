Glamour Garcia conta que fará cirurgia de designação sexual: 'estou decidida'

Rio - Glamour Garcia revelou que irá fazer a cirurgia de designação sexual (procedimento cirúrgico em que as genitais biológicas de um indivíduo são mudadas). De acordo com a atriz, ela sempre teve o desejo de realizar a operação e contou que já está na fase pré-operatória.

Glamour Garcia no Baile do Copa 2020

“Estou nesse caminho faz um tempo. Agora é uma fase mais dos laudos, diagnósticos, etc. Já uma fase mais final mesmo e estou decidida!", contou ela em entrevista a revista Marie Clarie.

Ainda de acordo com Glamour, ela deve operar entre o final deste ano e começo do ano que vem.



Recentemente, a atriz engatou um romance com um policial militar de Marília, local do interior de São Paulo onde vive sua família, e prefere não revelar ainda a identidade do amado. No ano passado, Glamour precisou recorrer a uma medida protetiva contra o ex-namorado através da Lei Maria da Penha após ser agredida.