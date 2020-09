Digital influencer faz topless e dispara: 'nasci para fazer tudo aquilo que dizem que uma mulher não pode fazer'

Rio - A digital influencer Elisabete Ponte protagonizou um ensaio sensual em que posa com um desenho artístico sobre seu corpo.



"Sinto uma vontade louca de gritar ao mundo, sou uma mulher livre de preconceitos. Eu nasci para fazer tudo aquilo que dizem que uma mulher não pode fazer. Menos julgamento e mais aceitação", disse a modelo, que continua: "A mulher nua e com a consciência limpa é livre pra conquistar seu próprio estilo."



A master coach de empoderamento feminino diz que deseja ser livre e solta como o vento. "Cada mulher tem o seu charme, sua beleza, sua marca registrada, sua verdade, seu poder e certezas! A liberdade está em se encontrar como mulher. Afinal, o padrão de beleza é você se sentir bem e feliz. Hoje serei menina, amanhã, talvez mulher, minha idade? Pouco importa! O que me importa é a liberdade, de ser o que eu quiser. Meu corpo minhas regras", finaliza.