Jojo Todynho se revolta com atitude da produção em 'A Fazenda'

Rio - "A Fazenda 12" mal começou e Jojo Toddynho já é considerada a Rainha dos Memes desta edição. E nesta quinta-feira (17), a peoa surpreendeu a internet com mais uma atitude. A funkeira ficou revoltada com uma atitude da produção: ao perceber que as toalhas de banho tinham sumido, Jojo começou a esbravejar.

"P****, pega a tolha limpa pra lavar? Tô estressada, quero tomar banho. Onde já se viu levar toalha limpa? Leva uma e deixa outra", disse ela muito alterada provocando risos dos demais participantes.



A atitude porém não agradou a produção do programa, que deu uma chamada de atenção na cantora.

Veja o momento em que Jojo se irrita: