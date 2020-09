Rio - Leonardo impressiona seus fãs nesta sexta-feira (18) ao mergulhar em rio e pescar com as mãos. O vídeo foi compartilhado pelo sertanejo em seu perfil no Instagram.

"Um pescador entrando de cabeça no final de semana! E tem gente que vai falar que é história de pescador", brincou Leonardo na legenda do vídeo, feito em sua fazenda, 'Talismã', situada no município de Jussara, em Goiás.



Assista: