Preta Gil revela que odiava Carolina Dieckmann

A cantora Preta Gil foi a convidada do programa de Gio Ewbank que foi ao ar no último sábado (19). No bate-papo, ela confessou que, antes de se tornar amiga da atriz Carolina Dieckmann, ela a odiava. Hoje, elas são muito amigas.

Segundo a cantora, as duas não se suportavam e não podiam estar juntas no mesmo ambiente. Ela conta que quem reverteu a situação foi Ivete Sangalo, que é uma grande amiga das duas.

Ivete um dia ligou para Preta e disse que participaria de um festival no Rio de Janeiro. “Vai no hotel para ficar comigo”, Ivete pediu. “A Carolina Dieckmann vai?”, rebateu Preta na ocasião.

“Eu sempre perguntava, e ela disse que não”, afirma Preta no programa de Gio. Mas Ivete enganou tanto Preta quanto Carol, e as duas ficaram cara a cara no hotel.

“Nesta época, era um pouquinho diferente do que sou hoje. Era um pouquinho mais desbocada e um pouquinho agressiva. Eu sentei e contei logo uma história bem cabeluda e a Carol ficou com os olhos arregalados”, revelou Preta.

Mas a rivalidade não durou muito mais tempo depois desse encontro. No dia seguinte, Preta escreveu para Carol a convidando para dar um rolê. A atriz topou. Agora, as duas vivem trocando mensagens fofas pelas redes sociais uma para outra.

“Ficamos amicíssimas desde então. Hoje somos irmãs e nos amamos”, contou Preta.