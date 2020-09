Ator cobra pagamento atrasado da Record

O ator Léo Rosa estrelou diversas novelas na Record ao longo dos 11 anos em que trabalhou na emissora, mas agora cobra o canal de televisão do pagamento atrasado. O artista enfrenta um câncer há três anos, está sem trabalho e no começo do ano até fez uma vaquinha para arcar com os custos do tratamento. Ele ainda segue pedindo por ajuda financeira, mesmo tendo uma grana para receber da empresa onde trabalhava.

Léo está no ar atualmente na reprise de "Escrava Mãe" e disse ao site Notícias da TV que deve receber cerca de R$ 20 mil reais da emissora por causa dessa segunda exibição. Porém, o ator revelou que está tendo problemas com a emissora. "Olha a situação que eu estou vivendo: pedindo dinheiro na internet para conseguir viver. Não tenho mais diálogo nessa empresa. Pague o que me deve. Se for necessário, eu vou pro pau. Se fazem isso comigo é porque eles fazem com outros atores. Tem gente passando necessidade, e eles não pagam", disse o artista que está sobrevivendo com a ajuda financeira de fãs e amigos.

O ator ainda falou que sempre que entra em contato com a Record ele é jogado de telefone para telefone. "Estou cansado dessa relação com a Record. Tenho novela no ar e, pelo contrato, eu tenho que receber depois de 90 dias. Não estou recebendo. Quero meus direitos, sou um cidadão brasileiro, tenho meus impostos para pagar. Botam meu talento no ar e não me pagam. Já busquei respostas, mas sempre dizem que mudou o telefone de quem cuida dos pagamentos. São mestres em ludibriar", conta.