André Marques no 'É de Casa' reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 17/10/2020 15:15 | Atualizado 17/10/2020 15:15

André Marques falou sobre os impactos que seu excesso de peso tinha em relação a sua rotina, no É de Casa, da manhã deste sábado. Ele, que se submeteu a uma cirurgia bariátrica há sete anos, disse que passava muito tempo dormindo.



"Quando eu era mais fofuxo, eu hibernava igual um urso. Ficava 12, 14 (horas). Eu dormia muito. Agora eu durmo menos. (...) O sono não é o mesmo a vida toda, parece que as coisas vão mudando com o tempo", relatou o apresentador.