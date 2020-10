Viviane Araujo e Marcelo Gonçalves Divulgação

Viviane Araújo é a estrela o longa-metragem 'Recomeçar'. Esse é o primeiro trabalho da atriz para os cinemas. Ela interpretará a personagem Maria Aparecida. No elenco também estão: Mario Gomes, Marcelo Gonçalves e Miguel Bottini.



As gravações acontecem em um Sítio em Austim, região da Baixada Fluminense, um bairro localizado no município de Nova Iguaçu, onde as pessoas vivem tranquilas e sem maiores ambições.

O filme conta a história de um casal que vive juntos há 25 anos. Sérgio Alves tem 67 anos e é casado com Maria Aparecida Alves, de 45 anos. É um drama que aborda os sonhos, os desejos e as necessidades de alguns personagens, da paixão reprimida, da raiva, da mágoa e da oportunidade de um recomeço, misturados em um turbilhão de sentimentos que representam o amor nas suas diferentes maneiras de se manifestar e de ser entendido.



Na trama teremos novos rumos quando José Capixaba compra um sítio e tenta se estabelecer no local. Uma traição e um mistério onde a vida mostrará o lado mais duro de um grande amor.



O filme é dirigido por Alessandro Barcellos com Coprodução de Vanessa Fontana e Roteiro de Edi Wilson Marques