Camilla Camargo recebeu uma surpresa pra lá de especial, neste sábado: A visita de sua irmã Wanessa, do cunhado Marcus Buaiz, e dos dois filhos do casal, José Marcus e José Francisco. Eles fizeram questão de comemorar o aniversário de 35 anos da atriz juntinhos dela.

"Irmã aparece na casa da outra sem ser convidada mesmo pois não aguenta de saudade! Camila Camargo, você é uma das mulheres mais fortes e incríveis que eu conheço, uma inspiração em todos os sentidos. A forma como você constrói a sua vida, a forma como você sabe quem você é e o que você quer... a forma como você possui a intuição de ser mãe; como você lida com os seus problemas e os supera. É tão admirável e bonito de se ver. Obrigada por ser mais do que uma irmã de sangue, mas por ser uma amiga e uma companheira para a vida! Eu estarei sempre do seu lado, em todos os dias da sua vida. Feliz aniversário, te amo muito!", escreveu a cantora na legenda.



