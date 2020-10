Por IG - Delas

Publicado 18/10/2020 09:26 | Atualizado 18/10/2020 09:33

Rio - Os famosos têm exibido por aí dentes cada vez mais brancos e alinhados. Um dos segredos para ostentar esse sorriso digno de comercial de creme dental é o uso das lentes de contato dentárias. Nos últimos três anos o procedimento foi se popularizando. As dentistas Erika e Rachel Abreu contam mais sobre como ele é feito e quanto custa.

O procedimento é queridinho de diversas famosas, incluindo a atriz Grazi Massafera Divulgação

Irreversível

Antes de investir nas lentes de contato dentárias é bom se atentar ao fato que a colocação delas é irreversível. A dentista Erika Abreu, do consultório Boutique no Rio de Janeiro, explica. "É importante ressaltar que é um tratamento irreversível, uma lente somente pode ser substituída por outra".

Como é a preparação dos dentes para o procedimento?

Quem vê o resultado, não imagina o processo. Os dentes nem sempre se adaptam imediatamente às lentes. Por causa disso, é necessário dar uma removida naquelas pontinhas que não encaixariam perfeitamente.

"Precisamos preparar o dente para receber as lentes de contato definindo as margens da lente e removendo todos os ângulos que podem fazer a lente não se adaptar intimamente com o dente. Muitas vezes esse preparo é muito discreto! Chamamos de preparos minimamente invasivos", disse a dentista Rachel Abreu.

O ator Carlinhos Maia divulgou em seu Instagram algumas vezes como fica sua arcada dentária sem as lentes Instagram/Reprodução

Diferentes tipos de materiais

Lentes dentárias são sempre feitas sob medida para cada caso. São muitas espessuras e, portanto, muitos materiais diferentes. Erika Abreu ressalta, "Existem diversos materiais para lentes e facetas que são escolhidos de acordo com cada caso, levando em condições a estética, a resistência e o custo. A escolha do material varia a cada caso individualmente".

Quanto custa?

Se você tem vontade de fazer o procedimento, prepare o bolso. O preço de cada lente de contato - isto é, para cada dente - pode variar muito de acordo com o material escolhido e com a quantidade de material que será necessário. Mas a média de preço é salgada, fica entre R$ 3 mil e R$10 mil cada uma. O preço de um sorriso perfeito.