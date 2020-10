reprodução do instagram

Por IG - Gente

Marília Mendonça interrompeu a live que realizou neste sábado (17) para se desculpar. Em agosto, a sertaneja foi acusada de transfobia por um comentário feito também em uma de suas lives.

Marília Mendonça anuncia live com 'as músicas mais tristes da carreira' Redação

"Queria aproveitar esse momento da live para me desculpar por uma brincadeira sem graça que foi feita na última live. Todo mundo já sabe o que aconteceu. Eu não vim aqui para me justificar sobre nada porque não tenho razão nenhuma. Presto muito atenção nos meus erros e tenho tentado aprender cada vez mais e me consertar. E deixar quem passa por isso todos os dias, que é a trans Alice".

é sobre isso... muito obrigado ️ pic.twitter.com/l9Nr6f7hR9 — thaisg VEM AÍ (@smilesmarilia) October 18, 2020

A convidada de Marília Mendonça foi Alice Felis, que, foi espancada em seu apartamento no mês passado. Ela gravou um vídeo em que faz um alerta sobre transfobia.