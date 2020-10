Zeca Pagodinho reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 18/10/2020 19:15 | Atualizado 18/10/2020 19:21

Zeca Pagodinho divertiu os internautas ao publicar um vídeo no Twitter, neste domingo, usando uma raquete elétrica para matar mosquito.

"Alegrias de domingo...Quem mais se identifica?", escreveu o sambista na legenda.

Não demorou muito para os internautas brincarem com a situação. "Gente como a gente! Pernilongo é para todos", disse um. "Eu!! Estava fazendo isto aqui em casa! É disputa para ver quem mata mais mosquitos", comentou outro. "Eu amo que ele matou mais mosquito com a porrada da raquete do que com o choque", reparou um fã.