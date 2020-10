Zé Felipe e Virginia reprodução de vídeo

Namorada de Zé Felipe, Virginia Fonseca falou sobre sua mudança de humor durante a gravidez, em um vídeo publicado em seu canal do Youtube, no último sábado. A influenciadora disse que, antes de descobrir que a gestação, ela achou que estava desenvolvendo bipolaridade.

"Cheguei a achar que estava desenvolvendo bipolaridade. Sério! Eu estava muito estressada. Me estressava, estourava e depois voltava ao normal. Até marquei psicólogo e tal, mas não fui porque depois descobri que era a gravidez", comentou.

A nora do cantor Leonardo ainda confessou que sentiu medo quando o resultado do teste de gravidez deu positivo: "Não tem como dizer: 'não quero ser mãe mais'. Eu senti medo. Não vou poder deixar de ser mãe agora. Responsabilidade muito grande, mas agora aceitei a ideia e o medo passou. Mas falei para o Zé, 'Sua vida vai continuar normal. Eu que vou ter que abdicar de muita coisa que eu gosto por causa do neném'. Eu amo treinar e não estou podendo. Ele está."