Por O Dia

Publicado 19/10/2020 14:30 | Atualizado 19/10/2020 14:32

Rio - A cantora Francinne conseguiu na Justiça uma ordem de restrição contra seu ex-companheiro, o produtor Fábio Almeida, mais conhecido como Mister Jam. De acordo com o documento, Fábio tem que manter um distanciamento de no mínimo 300 metros de Francinne.

Segundo o colunista Leo Dias, do "Metropoles", Francinne prestou queixa por violência doméstica, ameaça, estupro de vulnerável, injúria e lesão corporal. "Quando eu fiz o B.O., não estava com todas as provas. Estava nervosa e nem pensava direito. Depois que juntei tudo, levei e ganhei a medida. Agora me sinto mais segura porque a Justiça está do meu lado. Mas, pesar de ter a medida em mãos, sinto um pouco de medo, sim. Sinto medo porque ele ainda não parou. Quero viver a minha vida em paz! Quero as minhas músicas, o que é meu para viver e trabalhar em paz", disse a cantora ao colunista.

O produtor afirmou a Leo Dias que não pretende encontrar a ex. "Estou no Rio de Janeiro amparado pela família e verdadeiros amigos. Não tenho interesse nenhum em ver, encontrar ou falar com alguém que me usou da pior forma possível para conseguir notoriedade. Estas medidas foram obtidas com base em informações inverídicas e fora de contexto e serão rebatidas judicialmente essa semana", disse.

Desabafo

Anteriormente, Francinne já havia feito um desabafo nas redes sociais. "Eu vivi muito tempo da minha vida em um relacionamento extremamente abusivo, controlador, violento, eu não enxergava isso. Só sabia que eu tinha que ser muito grata a essa pessoa por tudo que ela fez por mim, por tudo que gastou, tudo que ela me fez ser hoje. Tinha uma dívida eterna com essa pessoa. Aconteceram coisas horríveis comigo, que me traumatizam até hoje quando eu lembro, e quero dizer que tive coragem de sair dessa. Não era mais feliz, não tinha mais o brilho, não era mais eu. Foi muito difícil, a minha sorte é que eu tenho família e amigos que me ajudaram", escreveu.