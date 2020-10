Marcelo Adnet e a atriz Patrícia Cardoso esperam o primeiro filho. Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado há 4 segundos

RIO - O humorista Marcelo Adnet e a atriz Patrícia Cardoso, grávida de 8 meses, apareceram em vídeo no Instagram trocando carinhos e fazendo brincadeiras. O casal, que está esperando a primeira filha, ainda não revelou o nome aos fãs, mas já podemos conferir os bastidores do ensaio que fizeram juntos.

fotogaleria



Publicidade

Na gravação, os dois ainda registraram mensagens para que a filha veja após o nascimento. "A gente vai improvisar muito, vai brincar, aprender, vai passar perrengue sim e eu acho que tudo isso faz parte. Eu estou super animada para fazer parte deste combo todo", revelou Patrícia.



"Minha filha, a gente está esperando você aqui fora e um dia você vai ver esse vídeo com a gente e vai ver de novo, e de novo. E a gente vai ver também e sentir saudade de tudo isso. E a gente te ama muito, viu, minha filha? Conta com a gente sempre, com a nossa amizade, que a gente é seu amigo. Estou louco para brincar com você, sair por aí com você, conhecer seus amigos, seus amores, acompanhar as suas escolhas, aplaudir você, onde quer que você esteja. Chega logo, eu estou louco para te ver", declarou Adnet.



O casal também demonstrou carinho um com o outro. Patrícia falou sobre o atual momento da relação. "Eu acho que me tornei uma pessoa mais criativa, mais generosa, mais amorosa estando com ele", avaliou a atriz. Ele também não poupo elogios. "Transparência, acho que a Patrícia é muito sincera com ela e com quem está em volta sobre suas vontades, faz ela ser muito verdadeira, muito sincera. Espero que minha filha tenha também essa transparência, porque isso traz felicidade, você ser transparente com seus desejos", comentou o humorista.

Eles ainda declararam o amor pela filha que está chegando. "Só quero que tu sejas feliz, só isso. Muito, muito feliz. Que a felicidade tua é a minha, é a nossa. Só isso. Seja livre. Eu acho que nasci pra ser mãe dela", disse a futura mamãe, que foi completada por Adnet: "Te amamos, filha".