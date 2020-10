Larissa Manoela aprova novo visual Reprodução/Instagram

Por O Dia

RIO - Larissa Manoela gostou das mudanças que fez no seu visual, após adotar um corte acima dos ombros e fios ruivos. "Minha melhor versão", escreveu a atriz e cantora ao compartilhar uma foto, nesta segunda-feira, no seu Instagram com seus mais de 35 milhões de seguidores.

Larissa está concentrada nos ensaios do musical "Os Últimos Cinco Anos", em que contracenará com o namorado, o ator Léo Cidade. Os dois farão uma apresentação online no dia 28 de dezembro, quando a artista completa 20 anos de idade.



A atriz, que só tem retorno para a TV previsto em 2021, deixou claro que o casal está mais unido do que nunca. No início de outubro, eles chamaram a atenção porque deixaram de se seguir nas redes sociais. "Leo e eu estamos bem, unidos mais do que nunca. O unfollow faz parte da preparação de elenco que estamos passando. Esta bem intenso esse processo, mas precisamos criar essa 'bagagem' para trazermos para cada personagem a experiência que não temos dentro desse relacionamento. Acalmem seus coracoes", escreveu.