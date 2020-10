Fernanda Venturini faz stand-up paddle na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio Ag. News

Por O Dia

Publicado 20/10/2020 11:50 | Atualizado 20/10/2020 11:56

Rio - A ex-jogadora de vôlei Fernanda Venturini, de 49 anos, aproveitou a manhã desta terça-feira para praticar exercícios físicos. A atleta praticou stand-up paddle na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Fernanda está prestes a completar 50 anos, ela faz aniversário no dia 24 de outubro, e mostrou sua boa forma no local. "Gosto de estar com o corpo em movimento", disse a atleta em entrevista recente.

Fernanda Venturini e Bernardinho anunciaram que estão separados nesta segunda-feira. Eles ficaram juntos por 25 anos.

