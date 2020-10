Gizelly Bicalho Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/10/2020 14:45 | Atualizado 20/10/2020 14:47

Rio - A ex-BBB Gizelly Bicalho contou nas redes sociais que está enfrentando problemas em seu pós-operatório. A advogada revelou, recentemente, que estava com nódulos nas mamas e passou por uma cirurgia. Nesta terça, ela afirmou estar com problemas na cicatrização.

fotogaleria

Publicidade

"Ei, pessoal, eu estou muito triste porque meu pontinho abriu. Da última vez abriu no mesmo lugar. O problema não é o ponto abrir, é a cicatrização. E a minha é da piores, rezem por mim", pediu a ex-BBB, que também revelou que seu médico já está ciente e vai resolver o problema.

"Ainda bem que eu tenho o melhor médico do mundo e vai resolver o problema do ponto hoje, mas a cicatrização ele não pode fazer milagre. O peito já estava perfeito! Mas do nada aconteceu isso. Triste", finalizou.

Publicidade