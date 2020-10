Maria Fernanda Cândido e Carol Duarte: mãe e filha na trama. "Eram cenas carregadas de dramaticidade", diz Victor Pollak / TV Globo

Por Juliana Pimenta

Rio - ‘A Força do Querer’ está de volta ao horário nobre da Globo e, com a trama, os debates marcantes que ela propõe. Um dos temas principais é a descoberta da transexualidade da personagem Ivana/Ivan, interpretada por Carol Duarte. Coube a Maria Fernanda Cândido ser responsável pelo papel de Joyce, a mãe de Ivana, que não entende o comportamento dos filhos e, tampouco, o do marido.

“A Joyce é uma mulher conservadora que tem os olhos mais voltados para os interesses individuais do que para os interesses coletivos”, explica Maria Fernanda, que destaca os aprendizados que esse trabalho em específico trouxe. “Foi um exercício de empatia bastante desafiador que me ensinou a olhar mais profundamente para as feridas causadas pelas idealizações e expectativas frustradas de uma mãe profundamente ligada às tradições e costumes do seu tempo e da sua sociedade”, argumenta.

Amor e tensão

Uma dessas frustrações, inclusive, está diretamente relacionada a Ivana. Conservadora e preocupada com as opiniões alheias, Joyce quer forçar, a todo custo, que a filha acompanhe os padrões socialmente estabelecidos. Para Maria Fernanda, os momentos com Carol Duarte foram os que mais a impactaram na novela.

“Eram cenas carregadas de dramaticidade, traduzindo uma relação difícil entre mãe e filha. Porém, apesar de todas as incompreensões, o amor entre as duas sempre esteve muito presente. Adoraria rever as cenas em que Ivana corta os cabelos, uma cena que para Joyce representa perder a filha que ela sempre sonhou”, destaca.

Outros desafios

Em conflito com a nora, interpretada por Ísis Valverde, e tendo que lidar com a infidelidade do marido, vivido por Dan Stulbach, Maria Fernanda conta sobre outros momentos que gostaria de rever. “Com Isis Valverde havia sempre muito humor no set. Joyce e Ritinha se detestavam aparentemente, mas têm traços de personalidade que se assemelham. Ambas mulheres fortes e femininas. O dia que elas foram fazer sessão de fotos na praia foi divertidíssimo. E as cenas em que Joyce descobre que o marido Eugênio tem uma amante são desesperadoras para ela. Mas a maneira como ela se refaz e reconstrói sua vida é muito inspiradora. Será um enorme prazer rever essas cenas”, pondera a atriz, que revela a importância da trama de 2017 para sua carreira.

“Creio que a 'Força do querer' tenha sido um dos principais trabalhos que eu fiz na televisão, levando em conta o tema que foi tratado pela novela, e que foi abordado pela primeira vez na televisão brasileira, a transexualidade. Foi um trabalho que teve imensa importância na minha trajetória”, defende.