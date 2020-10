Mulher Melancia mostra filho recém-nascido Reprodução / Instagram

Por O Dia

A vida sexual de Andressa Soares, a Mulher Melancia, tem sido mais complicada depois que ela deu à luz Arthur, primeiro filho dela com o jogador Michel Macedo, do Corinthians. Ela revelou o "problema" ao responder às questões que alguns fãs enviaram através dos stories do Instagram, nesta terça-feira (20).



"Está bem complicado porque o Arthur não dorme no berço, só na cama com a gente", contou a cantora ao ser perguntada sobre ter tempo para namorar após o nascimento do bebê.