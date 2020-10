Leticia Spiler cantando com a filha Stela Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado há 2 segundos

Leticia teve a companhia especial da filha Stella, de 9 anos, durante a gravação de um projeto musical, um especial de Natal, nesta terça-feira. "Minha estrelinha participando do EP de natal que estamos gravando com Dienis e Mart'nalia e artistas incriveis! Aguardem essa surpresa linda e cheia de amor pra voces", contou Spiller em seu Instagram.

fotogaleria

Publicidade

E não é a primeira vez que a pequena mostra seu talento para o público. Ela fez sua estreia como atriz no longa "Enquanto Seu Lobo Não Vem" e Spiller ficou toda orgulhosa. "Ainda não sei se será o caminho profissional dela, mas Stella se interessa muito por esse universo das artes. Ela faz balé desde bem pequena, dança, cursa teatro e tem muita sensibilidade. Então Stellinha topou fazer a minha personagem quando criança. É a estreia dela. Foi lindo", vibrou a atriz.

Stella é fruto do relacionamento da atriz com o diretor de fotografia Lucas Loureiro. Letícia ainda é mãe de Pedro Novaes, de 23 anos, e atualmente é casada com o músico Pablo Vares.