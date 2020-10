Matheus Lustosa, Ju Nespatti, Stefany Vaz, Lucas Santos, Ana Zimerman, Léo Belmonte e Jean Paulo Campos Divulgação/Thiago Duran

Por iG

Publicado 21/10/2020 12:31 | Atualizado 21/10/2020 12:36

SÃO PAULO - "Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase céu." Se você ainda se recorda da história das meninas e dos meninos da Escola Mundial, que o SBT exibiu entre 2012 e 2013, a essa canção, provavelmente, a surpresa será inevitável. Stefany Vaz, intérprete da personagem Carmen Carrilho, cresceu e ganhou uma festa de aniversário para comemorar seus 17 anos.



O evento aconteceu em Santo André, no ABC paulista, em um espaço pertencente à família da cantora Ana Zimerman, que é uma das melhores amigas da artista desde a época das gravações de "Carrossel". Por lá, somente atores que fizeram parte do elenco do remake, que se multiplicou em diversas produções, como Jean Paulo Campos, Léo Belmonte, Lucas Santos e Matheus Lustosa.

Segundo Juliana Nespatti, que cuidou de todos os detalhes, Stefany não desconfiou de nada. "Inventaram uma gravação para ela fazer, e aí nós aproveitamos para preparar tudo. Por isso, quero agradecer a todos que fizeram parte desse dia. Deu para notar no olhar dela o quanto eles foram demais", derreteu-se.