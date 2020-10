Giulia Be e Luan Santana no clipe de "Inesquecível" Divulgação

Por O Dia

RIO - Conhecida pelo sucesso "Menina Solta", Giulia Be ganhou quase 100 mil seguidores no Instagram após o lançamento da música "Inesquecível", em parceria com Luan Santana, neste mês. Mas a cantora não colheu somente elogios, pois recebeu mensagens de ódio após ser apontada como o suposto pivô do fim do noivado de Luan com Jade Magalhães

Na rede social, ela fez um pedido para as novas pessoas que a acompanham. "Tanta gente nova vindo aqui, querendo saber da minha vida. Prazer, Giulia! Sejam gentis", escreveu Giulia ao publicar três selfies nesta manhã.

A cantora está satisfeita com o desempenho da música, que já ultrapassou a marca de 1 milhão de audições no Spotify e conta com mais de 5 milhões de visualizações no YouTube. "Luan é incrível. Ele é um ser humano ímpar, e arrasou na música. Ele canta com muita verdade, muito sentimento, e acabou passando o que eu estava imaginando. A gente se conheceu por causa da música, e eu sabia que queria alguém que cantasse com muita emoção. Para mim, Luan hoje é o melhor vocalista do Brasil", disse em entrevista à Quem.