Rio - Gusttavo Lima colocou um ponto final nas especulações de que estaria tentando uma reconciliação com a ex-mulher, Andressa Suita. "Referente à relação, acabou. Respeito e admiração continuam, mas o relacionamento acabou", disse o cantor ao colunista Leo Dias, do "Metropoles". O sertanejo negou também que tenha ido para Angra dos Reis com Andressa tentar reatar o casamento.

A separação do casal pegou todo mundo de surpresa e foi um dos assuntos mais comentados da última semana. Irritado, Gusttavo fez ameaças nas redes sociais. "Calúnia e difamação... A todos os envolvidos nesse absurdo que estão querendo me colocar, se preparem!", escreveu.

A todos os envolvidos nesse absurdo que estão querendo me colocar. Se preparem !! — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) October 19, 2020

SEPARAÇÃO CONTURBADA

Gusttavo Lima anunciou a separação durante a divulgação de sua música "Café e Amor". Em seguida, Andressa Suita contou no Stories, do Instagram, sua versão da história e afirmou que não teve chance de tentar "salvar o casamento".

Gusttavo, então, gravou um vídeo e disse que "nada acontece de um dia para o outro". "Nada acontece de um dia para o outro. O casamento pode ter acabado, mas a admiração, respeito e carinho continuam. Andressa faz parte da minha vida, da minha história e do meu futuro. Ela é a mulher mais importante da minha vida porque ela é mãe dos meus filhos. Eu não estava feliz. Tentei de tudo para manter o casamento. Não está sendo fácil. Separação gera sofrimento, somos seres humanos. O pior seria ser desonesto com ela e com meus filhos".