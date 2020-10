Duda Reis e Nego do Borel Reprodução/Instagram

Rio - A polêmica entre Nego do Borel e a família de sua noiva, Duda Reis, não tem fim. Depois do pai da atriz, Luiz Fernando Barreiros, criticar o cantor ao dizer que ele é sustentado por Duda, foi a vez da mãe da artista, Simone Barreiros, se posicionar contra ele.

Simone postou uma foto de Luiz Fernando com a filha mais nova deles, Amanda, no Instagram. "Sim, é a cara do pai, mas é totalmente o jeito da mãe. Minha amigona. Amo muito quando estamos juntos. Paz em casa", legendou ela.

Uma seguidora, em seguida, comentou o post acusando a médica de não apoiar o relacionamento de Duda com Nego por racismo. "A Duda vai dar um neto negro lindo para a sogra. Nosso sangue fala mais alto. E a sogrinha vai ter que engolir", escreveu a pessoa.

Simone não deixou o seguidor sem resposta. "Amo os negros de bom caráter! Inclusive, estou agora com uma amigaça negra. Vocês insistem em me intitular como racista. Tolos!", rebateu.

Entenda a polêmica

Os pais de Duda Reis detonam Nego do Borel nas redes sociais há tempos. Luiz Fernando chegou a dizer que o genro agredia a filha, o que ela desmentiu. O clima de paz parecia ter prosperado, até que Nego surgiu em fotos ousadas com Anitta, o que o pai de Duda achou uma falta de respeito.

"Ser profissional de sucesso, a meu ver, não tem nada a ver com isso! Se você tem talento, sabe o que faz, não precisa disso", declarou Luiz Fernando, ao afirmar que Duda está sustentando Nego.



"Era para você estar hoje na New York Film Academy, desfrutando um ambiente de conhecimento e não um escândalo desnecessário de fotos do seu noivo com a Anitta! Lamentável você ter virado as costas para um caminho profissional! Hoje você trabalha muito para sustentar esse merda! Como pode: estar devendo e de repente comprar uma embarcação! Tem que ser muito louco pra acreditar!", disse o médico, se referindo ao barco que Nego comprou recentemente.