Rio - A musa fitness Juju Salimeni, na noite desta quinta-feira, usou o Instagram Stories para gravar vídeos e mostrar o seu corpo real e das suas estrias e marcas, sem filtros ou alterações digitais que acontecem nos ensaios.

"Mulheres, vocês que me perguntam se tenho estrias, que nas fotos não dá pra ver e tal. Aqui dá pra ver bastante. É que assim: foto rola uma luz, um tratamento. Essas aqui dá pra ver bem, são novas, dá pra ver como são escuras", revelou a musa fitness de 34 anos. "Mulheres, vocês que me perguntam se tenho estrias, que nas fotos não dá pra ver e tal. Aqui dá pra ver bastante. É que assim: foto rola uma luz, um tratamento. Essas aqui dá pra ver bem, são novas, dá pra ver como são escuras", revelou a musa fitness de 34 anos.

"Eu estava maior, mais inchada, e estou dando uma secada, e não tem jeito: a pele sente. Não sei dizer se tem a ver com genética mas, se tiver, a minha é toda cagada. Eu sempre tive", continuou.

"Anos atrás, quando comecei a treinar, aqui (na perna)estourou muito. A primeira vez que coloquei silicone eu fiquei com uns raios super escuros. Aprendi ao longo desses anos que eu sempre vou ter estrias. É do meu corpo, tenho que conviver com elas e sempre hidratar, tomar muita água, tomo colágeno, que influencia na elasticidade", terminou Juju.