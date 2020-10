Talita Younan e João Gomez Reprodução/Instagram

fotogaleria Rio - A atriz Talita Younan, no ar na reprise de "Malhação - Viva A Diferença", e o cineasta João Gomez, filho caçula de Regina Duarte, oficializaram a união nesta quinta-feira, em cartório do Rio de Janeiro. O casal, que está junto desde março e espera a menina Isabel, se casou de surpresa, não avisou nem os familiares mais próximos, como Regina Duarte.

Talita se declarou para o marido no Instagram. "Eu amo nossa história e tudo que estamos construindo juntos! Peço a benção de Deus todos os dias para proteger nossa sinceridade, nosso cuidado um com o outro, respeito, miudezas do dia a dia e nossa família. Eu amo você e tenho amor de sobra pra vida inteira, aguente", escreveu a atriz feliz em suas redes sociais.

Ela também brincou com a música "Menos é Mais", da dupla sertaneja Henrique e Juliano. "Quem beijou, beijou, beijou, não beija mais", postou Talita, que ainda acrescentou as hashtags "fim da linha" e "acabou a brincadeira".