Geisy Arruda exibe nova tatuagem no bumbum Reprodução / Instagram

Por O Dia

Geisy Arruda sabe como deixar os seguidores sem fôlego! A morena postou um vídeo pra lá de sensual, nesta sexta-feira (23), no Instagram, mostrando a pequena tatuagem no bumbum.



"Sextou com a minha tatuagem imensa! Não vai ter jeito, por motivos de logística, terei que criar um mapa para chegarem na fita cuja!", brincou ela, por causa do tamanho do desenho, um coração quase imperceptível.



Os fãs, é claro, foram só elogios. "Sou formado em logística, deixa eu fazer um ciclo PDCA para chegar ao tesouro", comentou um usuário. "A mãe tá on e tá podendo", escreveu outra pessoa.