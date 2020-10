Por O Dia

Publicado 23/10/2020 17:25 | Atualizado 23/10/2020 18:48

Quanta fofura! Tatá Werneck aproveitou o aniversário de um ano da filha Clara Maria, nesta sexta-feira (23), para celebrar a data com um post super emocionado no Instagram.

"Nessa foto você tinha uns 10 meses. Foi no dia do meu aniversário. Hoje é dia do seu. Deus existe. Ele é meu pai amado. E ele só pode mesmo ter certeza do meu amor por ele pra ter escolhido você como minha filha. Não sei se você me escolheu. Ou se escolheu o Rafa e eu vim de brinde. Você é muito mais mágica do que eu poderia imaginar. Você reluz! Só sei que você é a razão da minha vida", postou a apresentadora na legenda da foto em que a bebê aparece em close, com um macacão com estampa de oncinha."Meu sonho é ser sua melhor amiga. É ter saúde pra te acompanhar. É ter sabedoria pra te educar. É ter sempre colo pra te dar. É ter doçura pra te ouvir. Meu sonho é te deixar sonhar. E te aplaudir. Porque você, deusa, é o melhor de mim. Espero ser suficientemente boa pra você. Meu amor por você é maior que tudo! Eu te amo, Clara Maria. Mamãe passou 9 meses pra fazer essa inversão no seu nome. Não deixem te chamar de Maria Clara. Te amo minha deusa!", finalizou Tatá.Clara Maria é a primeira filha da união entre a apresentadora e o ator Rafael Vitti.