Solange Couto reprodução instagram

Por O Dia

Publicado 23/10/2020 17:40 | Atualizado 23/10/2020 18:13

A atriz Solange Couto decidiu passar uma temporada no Retiro dos Artistas, localizado em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.



Aos 63 anos, ela revelou que a decisão de ir para o asilo que acolhe artistas da terceira idade foi por causa do marido, Jamerson Andrade. Ele teve de voltar para Pernambuco, enquanto ela precisa ficar no Rio para gravar uma série.



Solange explicou tudo no programa 'A Tarde é Sua', da RedeTV!, nesta sexta-feira (23). "Meu marido teve que voltar para Pernambuco, e eu decidi ficar no Rio de Janeiro, porque tenho uma série para gravar em janeiro e fevereiro no Rio. Conversei com a direção do retiro, minha mãe mora aqui há um ano e meio. Eu amo esse lugar, que acolhe, que atende, que é maravilhoso, e eles me acolheram de braços abertos", disse ela à apresentadora Sônia Abrahão.



Ao Jornal Extra, o marido de Solange informou que a atriz também queria passar esse tempo mais perto da mãe. "Ela sempre fez isso porque a mãe mora lá. Toda vez que estamos em Pernambuco, ela sempre fica com a mãe. Como estamos de mudança e Solange grava uma série esse ano e início do ano que vem, ela resolveu ficar esse tempo mais próxima da mãe", disse Jamerson, esclarecendo que o casal permanece junto.