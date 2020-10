Anitta no Caldeirão do Huck Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 25/10/2020 10:07 | Atualizado 25/10/2020 10:09

Rio - A cantora Anitta foi a grande estrela do "Caldeirão do Huck", do apresentador Luciano Huck, neste sábado. Além de reexibir o quadro "Visitando o Passado", exibido originalmente em 2019, Anitta desabafou sobre a falta de apoio de artistas consagrados quando começou a carreira e cantou os seus últimos sucessos como "Me Gusta".

Após cantar "Desce Pro play" com MC Zaac presente no palco, quem agradeceu o apoio de Anitta em sua carreira, ela ressaltou a importância de artistas como Cardi B e J Balvin para alcançar grandes números em sua carreira internacional.

"No meu início aqui no Brasil, não tive essa ajuda. Falei para a Card B e para o J Balvin: ''vocês me dão uma ajuda que é muito significativa pra gente''. Eles fazem a diferença quando entra no feat. Quando alguém fala isso para mim aqui no Brasil, eu entendo porque passo por isso lá fora", contou.

Foi a primeira apresentação de "Me Gusta", música em parceria com Cardi B e Myke Towers, na televisão brasileira. Ela, claro, não deixou de ressaltar as conquistas do hit pelo mundo. "É a minha primeira vez no TOP 100 da Billboard. Estou super feliz”, confessou.

Anitta, que foi anunciada como a principal artista brasileira no exterior pelo apresentador, também cantou a música "Tá Com o Papato", com Papatinho se apresentado de forma virtual, pois contraiu o novo coronavírus e não pode estar presencialmente. devido a uma infecção do novo coronavírus.

