Lore Improta e Léo Santana Reprodução/Instagram

Por O Dia

Rio - A modelo Lorena Improta e o cantor Léo Santana esbanjaram sensualidade, neste sábado, em postagem no Instagram. Isso porque eles, que reataram o relacionamento durante a quarentena, compartilharam um vídeo em que fazem uma coreografia bem sexy enquanto passeavam de barco.

fotogaleria

Publicidade

Nas imagens, o casal dança ao som do hit "Século 21", a música mais recente de Léo Santana em parceria com Luísa Sonza. Com direito a muito rebolado, a felicidade do casal divertiu os fãs que encheram a rede social de comentários. "Esse casal é tudo", comentou empolgado um fã. "Tô presa nesse vídeo", acrescentou outra.

Enquanto isso, alguns internautas comentaram uma suposta gravidez da modelo. "Barriguinha de grávida", disse uma. "Também achei arredondada embaixo, tipo começo de gravidez mesmo", concordou outra.