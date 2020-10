Iggy Azalea mostra corpão de biquíni Reprodução Instagram

Publicado 25/10/2020 12:56 | Atualizado 25/10/2020 12:58

Rio - A rapper australiana Iggy Azalea gosta de uma surpresa. Após ficar grávida e dar a luz em segredo, a artista decidiu não mostrar o rostinho do filho. Mas a sua decisão mudou neste fim de semana. Pela primeira vez, seus fãs puderam conhecer o seu filhinho, o menino Onyx, em duas fotos publicadas no Instagram. A postagem já acumula mais de 1,1 milhão de likes na rede social.

Iggy colocou apenas um emoji de anjinho na legenda da postagem. Em junho, quando confirmou o nascimento do menino, Iggy falou sobre o desejo de não expor a figura do menino aos holofotes. "Eu quero manter a vida dele privada, mas queria deixar claro que ele não é um segredo e eu o amo mais do que posso explicar", revelou.

O bebê é fruto do relacionamento da rapper com Playboi Carti, de quem a cantora se separou recentemente. Inclusive, ela alfinetou o ex nas redes e revelou estar criando o filho sozinha. "Uma coisa que eu nunca vou entender é como os mentirosos vivem consigo mesmos. Essa merd* não come vocês por dentro?”, perguntou.