Publicado 26/10/2020 07:52 | Atualizado 26/10/2020 07:53

Rio - Luan Santana tem atendido ao pedido dos fãs e tem postado mais conteúdo em suas redes sociais. Na noite deste domingo, o cantor postou uma foto em que aparece sem camisa, curtindo uma praia no México. "Por um filtro nesse mar é pecado", escreveu Luan na legenda da foto. O cantor está em Tulum a trabalho.

Recentemente, Luan terminou seu noivado com Jade Magalhães. Entre idas e vindas, o casal ficou junto por 12 anos. O cantor emocionou os fãs com um longo texto sobre o término do noivado. "Há algumas semanas atrás terminamos. Choramos tanto que parecia que ia acabar o estoque de lágrimas dos olhos. Nos abraçamos tanto que parecia que ia dar câimbra nos cotovelos, mas no fim, deixamos o destino fazer o trabalho dele. Agora vejo que os abraços daquela hora não estavam dizendo 'adeus' e, sim, 'vai ficar tudo bem'. E vai", escreveu.