Por O Dia

Publicado 26/10/2020 08:37 | Atualizado 26/10/2020 08:39

São Paulo - Juliano Laham falou sobre seu estado de saúde no "Domingão do Faustão", neste final de semana. O ator também postou uma foto no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo, após a retirada de um tumor. Juliano foi diagnosticado com um feocromocitoma, tumor benigno das glândulas adrenais.

"Eu renasci. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estar vivo e poder estar ao lado da minha família e das pessoa que eu tanto amo. Esta foto representa vitória! No dia 22 de outubro passei por uma cirurgia de remoção de um tumor (feocromocitoma) e tudo correu absolutamente perfeito", disse.

O ator agradeceu aos médicos e à TV Globo por todo o suporte que recebeu. "Agora vou focar na minha recuperação e em breve estarei de volta à minha rotina. Meu coração está repleto de amor e gratidão pela torcida e orações de todos vocês. Já Deus certo", escreveu.

Juliano estava escalado para o quadro "Dança dos Famosos", do "Domingão do Faustão". Ele já tinha começado a ensaiar mas teve que se afastar ao descobrir o tumor. Neste domingo, Faustão falou sobre o estado de saúde do ator.

"Juliano foi operado e os médicos estão muito otimistas com a recuperação total. O tumor foi retirado inteiramente sem afetar o rim. Ele deve ter alta logo, logo", disse o apresentador.