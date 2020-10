Xanddy e Carla Perez renovam votos de casamento no Havaí Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 26/10/2020 09:59 | Atualizado 26/10/2020 10:05

Rio - Xanddy e Carla Perez renovaram os votos de casamento no Havaí, neste domingo. O casal está junto há 19 anos. A ex-dançarina do É o Tchan postou alguns vídeos da cerimônia no Stories, do Instagram.

fotogaleria

Publicidade

"Um pedacinho da nossa cerimônia de renovação. Fizemos uma live fechada apenas para alguns familiares e quero dividir aqui com vocês", escreveu Xanddy ao postar um vídeo do momento.

Nas imagens, Carla aparece usando um vestido branco e uma coroa de flores na cabeça. Xanddy também estava de branco, usando um colar havaiano. Camily Victoria, filha do casal, também compartilhou o momento nas redes sociais. "Amo vocês", escreveu.