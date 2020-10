Ana Maria Braga apareceu usando gesso e contou que passou por uma cirurgia recentemente Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Rio - Ana Maria Braga contou no "Mais Você" desta segunda-feira que passou por uma cirurgia para tratar a Síndrome do Túnel do Carpo. A apresentadora revelou que estava sentindo muitas dores na mão e demorou alguns dias para descobrir do que se tratava.

Ana apareceu no programa usando gesso e falou sobre o assunto. "Senti uma dor muito forte, fiquei uns 20 dias com um formigamento e ardência. Qualquer situação de pressão comprime o nervo. A causa pode ser inflamação, lesão, esforço repetitivo. Começa com um formigamento, a mão fica dormente", afirmou.

Ela aproveitou para agradecer o apoio da equipe médica. "Queria muito agradecer aos médicos. Tenho que ficar quietinha por alguns dias, mas estou ótima", garantiu.