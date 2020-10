Paulo Vilhena se declara para a namorada, Maria Luiza Reprodução Internet

Rio - Paulo Vilhena está apaixonado. O ator postou no Instagram uma foto em que aparece abraçadinho com a namorada, Maria Luiza Silveira, e fez uma declaração de amor para ela.

"Zinha, essa menina linda vai me deixar com saudade do cheiro da lavanda, do abraço apertado, do banho demorado, de dormir ao lado, do riso solto e desatado, nosso mundo encanto. Me declarou seu amor e de volta tens o meu. Meu colo já tem a forma do teu corpo. Te amo", escreveu o ator na legenda da foto.

Mais cedo, Maria Luiza já havia feito sua declaração. "Sempre achei declarações em redes sociais completamente desnecessárias e superficiais. Agora aqui estou, mordendo minha língua, pra dizer o quanto eu amo esse ser humano. Você ilumina a minha vida, assim como a de todos que passam pela sua. Obrigada por me fazer entender o que é amor, na forma mais genuína da palavra. Por, diariamente, despertar a melhor versão de mim mesma. Por me tirar da minha zona de conforto, explorando esse mundão do seu lado. Por me fazer feliz de uma maneira que nunca imaginei. A vida realmente surpreende. Você entrou na minha e tudo começou a fazer sentido. Eu amo você, meu amor", disse.

Paulo Vilhena e Maria Luiza Silveira assumiram o romance em abril, em plena pandemia do coronavírus, e desde então não se desgrudaram mais.