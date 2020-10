Simaria Reprodução/Instagram

Por O Dia

Puro luxo! Simaria postou uma sessão de fotos no Instagram, nesta segunda-feira (26), tiradas pelo marido, o espanhol Vincent Escrig.



"Meu horizonte não tem limite", escreveu a cantora na legenda. Os fãs ficaram suspirando com as fotos, e a encheram de elogios: "Sua beleza não tem limites", postou uma fã.



O casal está passando uma temporada em Formentera, na Espanha.